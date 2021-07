Il quotidiano Il Sole 24 ore ha pubblicato questa mattina l’annuale report sul gradimento di governatori e sindaci. Per quanto riguarda i presidenti delle regioni, Donato Toma è in fondo alla classifica, 16esimo, insieme al governatore della Basilicata, Vito Bardi, con il 39 per cento dei consensi e 5 punti in meno rispetto allo scorso anno. Toma perde invece 4 punti e mezzo nel confronto con il giorno della sua elezione.

Per quanto riguarda i sindaci dei capoluoghi, il primo cittadino di Campobasso Roberto Gravina è 80esimo su 105 posizioni con il 50 per cento dei consensi è un crollo di 19 punti percentuali rispetto al gradimento il giorno dell’elezione. Meglio il sindaco di Isernia Giacomo D’Apollonio che è 60esimo nella graduatoria con il 53 per cento, comunque in calo di 6 punti rispetto al gradimento nel giorno della sua elezione.