Nella settimana appena passata il Molise ha registrato i dati migliori da un anno: per ritrovare numeri simili bisogna tornare indietro alla scorsa estate. I nuovi contagiati sono stati appena 7 su 2.372 tamponi processati con un tasso di positivita’ che scende cosi’ allo 0,3 per cento. Nei sette giorni precedenti i contagiati erano stati 35 su 2.971 tamponi con un tasso all’1,1 per cento. Gli attualmente positivi in regione sono ora 60 (erano 85 lunedi’ scorso). In una settimana i ricoverati in ospedale sono scesi da 8 a 3 mentre la terapia intensiva è vuota da oltre un mese. Negli ultimi giorni si è registrata una uova vittima e sale così a 492 il numero dei decessi in Molise dall’inizio della pandemia. I guariti della settimana sono stati 31 (sale a 13.172 il numero complessivo dei molisani che hanno sconfitto il virus).

Sul fronte dei vaccini nelle ultime settimane record di somministrazioni a livello locale. In particolare nella settimana dal 21 al 27 giugno sono state inoculate 21.595 dosi, con una media quotidiana di 3.085 vaccini, il dato piu’ alto da quando e’ iniziata la campagna vaccinale. I dati, seppure in lieve calo, si sono mantenuti alti anche nella settimana appena trascorsa con 19.635 somministrazioni e una media quotidiana di 2.805 dosi. Complessivamente ad oggi in regione sono stati inoculati quasi 284mila vaccini su una popolazione di poco al di sotto dei 300mila abitanti.