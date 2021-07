Arrivano notizie incoraggianti dall’ultimo bollettino Asrem. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi ricoveri né decessi, così come non sono emersi casi positivi sui 294 tamponi processati. Non ci sono guariti ma un paziente dimesso da Malattie infettive, dove i ricoverati ora sono due. Gli attualmente positivi sono 60 mentre i guariti, dall’inizio della pandemia, sono 13.172.