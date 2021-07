Sono 121 i comuni covid free, 15 quelli in cui il virus è ancora in circolazione. E’ quanto emerge dalla mappa diffusa dall’Asrem, aggiornata al 4 luglio, che fotografa una situazione abbastanza tranquilla, con il contagio che arretra un po’ ovunque, fatta eccezione per Monenero di Bisaccia dove i casi di positività sono aumentati a causa dei due focolai scoppiati nelle scorse settimane ed attualmente sotto controllo. Non è Campobasso il comune più colpito, come era accaduto fino alla scorsa settimana. Gli attualmente positivi sono 11 contro i 23 di sette giorni fa. In vetta c’è Montenero di Bisaccia con 13 casi, contro gli undici della settimana precedente. Seguono Isernia e Guardialfiera.

LA SITUAZIONE COMUNE PER COMUNE