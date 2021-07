Continua il trend favorevole, a Campobasso, sul fronte del contagio, con la tendenza, ad un costante e graduale miglioramento della situazione, che va consolidandosi. Il sindaco Roberto Gravina fa il puto settimanale della situazione. “Calano ancora a Campobasso i contagi da Covid-19. – ha dichiarato – Nell’ultima settimana appena trascorsa, nel capoluogo di regione si sono registrate 2 diagnosi di positività al virus a fronte di 14 guarigioni. Ad oggi, 5 luglio 2021 – ha aggiunto – sono 11 in totale i cittadini della nostra città che, come risulta dalla piattaforma del SIC, sono ancora positivi. Dai 31 di due settimane fa, passando per i 23 della scorsa settimana, il calo dei contagiati in città appare costante. Questo è da considerarsi come un risultato che, seppur sempre legato alla precarietà della situazione, mostra che possiamo continuare a fare tanto, come cittadini, per limitare le occasioni di diffusione del virus”, ha concluso il sindaco.