Con un impatto violento tra un auto e una moto, ha perso la vita una coppia di giovani isernini. Inutili i soccorsi per Maurizio Tortola, meccanico di 32 anni e Rossana di Noia, 31 anni. L’ incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 83 Marsicana, nel tratto di strada che collega Barrea e Alfedena. Subito sul posto il 118 e i carabinieri di Scanno, Alfedena e Castel di Sangro, ma per i due giovani motociclisti non c’è stato nulla da fare.

Maurizio Tortola era proprietario di un’officina meccanica a Vandra sul Macerone, che gestiva insieme alla sua ragazza Rossana, originaria della Puglia.

Le salme sono state trasportate all’ospedale di Sulmona.