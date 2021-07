Sabato 10 luglio si celebrerà a Pietrabbondante la giornata dedicata a San Randisio Borrello. Le manifestazioni interesseranno sia la mattinata, a partire dalle 10:30, che il pomeriggio, a partire dalle 18:00.

A darne comunicazione è il Sindaco Antonio Di Pasquo in una nota: “Sabato 10 luglio dedicheremo una giornata intera in onore di San Randisio dei Conti Borrello di Pietrabbondante. In mattinata avremo l’onore della presenza nel nostro paese del Cardinale Coccopalmerio che presiederà la Santa Messa con il Nostro Vescovo Claudio Palumbo. Il pomeriggio, sempre in Chiesa, si svolgerà un importante e qualificato convegno sulla figura di San Randisio e dei Conti Borrello. Giornata storica per il Nostro Paese che ci consentirà di riportare nella nostra Comunità momenti importanti di devozione in onore del Nostro Santo, San Randisio. Condividiamo il programma completo. Le nostre radici sono la nostra forza e faremo di tutto per sperare in un futuro che sia degno di un passato così glorioso.“