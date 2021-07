Disavventura per fortuna finita bene per un’operatrice ecologica della Rieco di Termoli che questa mattina intorno alle 10 si trovava con il furgoncino sulla passeggiata dei trabucchi sotto il Castello. È scesa per svuotare i cestini quando improvvisamente il mezzo, nonostante avesse tirato il freno a mano, si è avviato verso la scogliera rischiando di finire in mare, o peggio sulla spiaggia se avesse cambiato direzione. Fortunatamente il mezzo è rimasto incastrato tra i massi. Sul posto vigli urbani e vigili del fuoco che hanno transennato e messo in sicurezza la zona e hanno dovuto utilizzare la gru per recuperare il mezzo.