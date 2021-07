“La carenza di personale sta mettendo in discussione la sicurezza dei pazienti e la tenuta del sistema salute”. Lo afferma Antonella Giordano, consigliera dell’Ordine dei Medici (Omceo) di Campobasso e medico del 118 nella postazione di Riccia (Campobasso). “La situazione era gia’ critica, ma adesso nei mesi estivi, per via delle ferie – spiega – il servizio di emergenza potrebbe non garantire un tempestivo intervento. Gia’ da qualche giorno sono rimaste senza il medico le postazioni di Sant’Elia a Pianisi, Castelmauro (Campobasso) e Cerro al Volturno (Isernia) e quando la postazione viene demedicalizzata il rischio di non arrivare in tempo, soprattutto per le patologie tempo-dipendenti, aumenta fortemente”. Le postazioni del 118 in Molise sono 18. Ciascuna e’ composta da quattro persone: due soccorritori (di cui uno autista), un infermiere e un medico. “Se il team che corre in soccorso non ha il medico – aggiunge – e’ l’infermiere a dover comprendere la gravita’ ed eventualmente allertare il medico che, se non impegnato in altro intervento, dovra’ giungere a sua volta sul posto con un’inevitabile dilatazione dei tempi di intervento. La pianta organica – spiega – prevede 6 medici per postazione, 96 in tutto. In forze al momento ne contiamo 54, numero che con l’estate scende a 40. Per ogni postazione, insomma, possiamo contare solo su 2 o 3 medici. Questo perche’ molti medici sono passati alla medicina generale e i giovani medici non rispondono agli avvisi pubblici perche’ si orientano verso altre specialita’. Il 118 e’ un punto fondamentale sul territorio e deve continuare ad esistere con ogni postazione medicalizzata, come previsto fin dalla sua istituzione. Solo cosi’ si garantira’ il tempestivo intervento nelle patologie tempo dipendenti, negli arresti cardiaci e nelle situazioni di pre-arresto, senza contare – conclude – che un valido servizio sul territorio impedisce il ricorso eccessivo al Pronto soccorso anche questo in grave sofferenza per carenza di medici”.