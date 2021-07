15 eventi di musica, arte e cultura pensati per tutti i gusti e per tutte le età. E’ stato presentato a Larino a Palazzo Ducale il cartellone dell’estate, su cui l’Amministrazione Comunale ha puntato nel tentativo di offrire alla comunità un momento di rigenerazione per ritrovare un po’ di normalità. Si inizia domani sera (4 luglio, ndr) alle 21,30 in piazza Duomo con Simone Sala Trio in “The Latin Jazz Night”, il 16 luglio farà tappa il concorso interregionale di Miss Italia, il 7 agosto ci sarà la Notte dello Sport. Il primo agosto è in programma la tradizionale Rassegna delle Carresi.

Il sindaco Pino Puchetti, insieme all’assessore alla Cultura Maria Giovanna Civitella, ha illustrato alcuni progetti a cui l’Amministrazione sta lavorando, come il recupero dell’archivio storico del Comune di Larino, per cui è stato chiesto un finanziamento. Sono invece già stati stanziati 380mila euro per realizzare un altro padiglione nell’area fiera di contrada Monte Arcano, dove verrà migliorato l’accesso e predisposti tutti i servizi. Il nuovo padiglione sarà a adisposizione anche delle associazioni dei carri che partecipano al Carnevale. Per il prossimo anno è previsto anche un raduno camper a Larino con oltre 200 camperisti provenienti da tutta Europa.