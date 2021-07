Nell’ultimo appuntamento che precede i campionati regionali del 17 e 18 luglio a Napoli, gli Esordienti A della società del presidente Tucci si fanno rispettare a Chieti nella seconda manifestazione regionale estiva. I ragazzi allenati da Luca Di Giacomo, Paolo di Lullo e Giorgio Petrella hanno fatto vedere grandi progressi in vasca lunga. Antonio Tucci porta a casa un argento nei 200 rana (3’11’’39) e un bronzo nei 100 rana con il crono di 1’30’’27. Gli stessi piazzamenti li ottiene il compagno di team Antonio Pisaturo secondo nei 200 dorso con il tempo di 2’48’’22 e terzo nei 100 dorso 1’19’’11. Mette in bacheca la medaglia di bronzo Claudio Canulli che fa registrare un buon 3’05’’92 nei 200 farfalla. Sale sul terzo gradino del podio Matteo Rignanese, impegnato nei 100 farfalla con il tempo di 1’20’’40. Ai piedi del podio Rocco Domenico nei 200 farfalla (3’15’’91) e nei 100 farfalla (1’21’’89), Nicolò Gabrielli nei 200 rana (3’14’’89) e 100 rana (1’32’’51).

Chiudono tra i primi dieci Simone Listorto 100 e 200, 400 stile libero, Jacopo Marzola nei 400 stile libero, Paolo Paolino nei 100 e 200 rana, Andrea Di Martino nei 200 rana, Matteo Salotto nei 100 stile libero, 100 farfalla e 200 misti. In campo femminile Sara Simone è seconda nei 100 rana con il tempo di 1’32’’01 e terza nei 200 rana coperti in 3’18’’46.

Sono d’argento i 200 rana di Elena Carusi che firma un buon 3’18’’04 mentre la compagna di team Lorena Andreea Visan è terza nei 100 dorso completati in 1’27’’48 e quarta nei 200 dorso dove ha fermato i cronometri a 3’00’’88. Va a podio anche Eleonora Ronchetti, terza nei 200 farfalla con il tempo di 3’13’’19 così come la compagna di squadra Nicole Santorelli bronzo nei 200 misti con il tempo di 2’58’’79. Ai piedi del podio Sofia Ventrella nei 100 dorso 1’28’’41 e 200 dorso 3’02’’61. Tra le prime 10 Rossella Vizzarri nei 100 e 200 rana e 200 misti, Nicole Di Virgilio nei 100 e 200 rana, Asia Urbano nei 100 dorso e 100 farfalla, Laura Falbo nei 400 stile libero, Lucrezia Centillo 400 stile libero, Arianna Marone nei 200 misti e 200 rana.

Fonte: Ufficio stampa