E’ stata una mattinata particolare e speciale quella di oggi per il campus estivo del Cus Molise. In occasione della presentazione del progetto degli Educamp Coni, nel cui circuito è presente da quest’anno anche il centro estivo del sodalizio di viale Manzoni, tutti i centri Educamp d’Italia si sono collegati in videoconferenza sulla piattaforma teams, con il salone d’Onore e con il presidente Malagò. Per il Cus Molise, insieme al presidente del Coni Regionale Vincenzo D’Angelo, hanno portato il loro saluto il responsabile delle attività sportive Marco Sanginario, il responsabile del campus Mario Faraone e la campionessa di Karate Lisa Sandonnini. Un momento di confronto nel quale sono state presente tutte le attività del campus, punto di partenza i per costruire qualcosa di importante in futuro. Nella circostanza tutti i bambini del Campus hanno svolto le varie attività con il materiale targato ‘Educamp’ fornito dal Coni Regionale. Un quadretto importante che rende ancora più prestigioso il campus estivo del Cus Molise. Un punto fermo per ripartire più carichi dopo la pandemia e il lungo stop.

Al Campus del Cus Molise continuano intanto le attività e la quarta settimana volge al termine. Tante altre sono le iniziative in programma: escursioni, tornei, giochi e tanto altro. Tutto in totale sicurezza per un’estate indimenticabile.