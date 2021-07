Share on Twitter

Share on Facebook

Nelle scorse ore l’Amministrazione comunale di Carovilli ha annunciato la riapertura del centro RAEE e rifiuti ingombranti. Il punto di raccolta permette di conferire rifiuti appartenenti alla categoria dei beni durevoli, quali ad esempio giocattoli, materassi, mobilio e poltrone, unitamente ai rifiuti RAEE quali frigoriferi, lavatrici, televisori e piccoli elettrodomestici.

Il centro è tornato in funzione proprio questa mattina, con grande soddisfazione da parte degli amministratori locali: “Riapre il centro RAEE e rifiuti ingombranti, chiuso da diversi anni e oggi di nuovo disponibile dopo essere stato anche riqualificato. Come Amministrazione siamo molto soddisfatti per questo risultato raggiunto, che avrà riflessi positivi sullo smaltimento e sul decoro urbano.“