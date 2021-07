Servizio di igiene urbana, il Comune di Trivento promuove l’indagine sulla soddisfazione degli utenti. Nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie attività, la Smaltimenti Sud srl ha avviato una campagna per la valutazione del livello di soddisfazione degli utenti, in merito al servizio operato nel Comune di Trivento. È stato predisposto un modulo web raggiungibile da un link a cui i cittadini, in via del tutto anonima, potranno collegarsi e rispondere ad alcune domande relative al servizio. Il link è il seguente Smaltimenti Sud S.R.L. (google.com). I dati statistici raccolti saranno utilizzati per predisporre opportuni investimenti/miglioramenti che saranno comunicati nell’ambito del riesame annuale. Sempre in merito alla raccolta rifiuti, nello specifico raccolta rifiuti ingombranti e Raee, il Comune di Trivento ricorda che è attivo il servizio di raccolta a domicilio su chiamata per il ritiro di rifiuti voluminosi e ingombranti compreso mobili, materassi, giochi, attrezzature sportive, elettrodomestici e apparecchiature elettroniche in genere. Per informazioni e prenotazioni si può contattare i seguenti numeri telefonici: 800 199 708 e 329.6286222.