Dopo l’incidente che ha coinvolto due mezzi nella tarda mattinata di oggi al km 73 e dopo diverse ore di intervento per la complessa rimozione del tir, la Trignina alle 18.15 di questo pomeriggio è stata riaperta al traffico.

Lo scontro tra il tir guidato da un 52enne di Maddaloni e un furgone condotto da un 35enne molisano è stato violentissimo. Per il camionista campano solo lievi ferite. Trasportato, invece, all’ospedale di Pescara in elicottero, il giovane molisano che non sarebbe però in pericolo di vita.