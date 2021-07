L’agnonese Caterina Cerroni, che proprio nella cittadina altomolisana ha intrapreso la sua carriera politica, è ufficialmente alla guida dei Giovani Democratici a livello nazionale.

Il riconoscimento della carica arriva dopo mesi travagliati in cui l’associazione giovanile del Partito Democratico è rimasta sostanzialmente in stallo a causa di un’approfondita analisi sulle votazioni effettuate nel Congresso Nazionale che avevano visto la Cerroni confrontarsi con Raffaele Marras.

Adesso, la nuova guida dei GD, sui social, si è detta pronta a portare avanti progetti di riforma: “Da oggi sono ufficialmente alla guida dei Giovani Democratici, una grande comunità sempre in prima linea per i diritti degli ultimi e per una società più giusta. Ci attendono da subito grandi sfide: il percorso delle agorà, le elezioni amministrative e un progetto di riforma per rendere più forte e inclusiva la nostra organizzazione.