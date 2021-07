Share on Twitter

A Frosolone il primo mercatino del libro usato, programmato per il prossimo week-end è stato organizzato dalla Proloco locale in collaborazione con l’Associazione Culturale Centro Storico Frosolone.

L’evento si svolgerà in piazza Municipio, in una due giorni di cultura libraria, corredata nella coda serale del sabato da una jam session dedicata ai suoni di artisti locali e non. Alle 18:00 di domenica è invece previsto un convegno tenuto dal professor Nico D’Antonio, esperto di storia locale, sul libro di Michele Colozza “Frosolone, dalle origini all’eversione del feudalesimo” a 90 anni dalla sua prima edizione.

Un week end culturale che si arricchisce anche di un incontro tenuto presso i locali di EPICA (Piazza Alessandro Volta) alle ore 17 di sabato che vedrà la presenza dell’artista e ricercatore molisano Dante Gentile Lorusso , con l’inaugurazione dalle 18 del museo OCCHI A CANDELA, allestito in una location suggestiva del centro storico del paese altomolisano, in via Garibaldi 32.

Si riparte con le attività a Frosolone, da questo week-end, puntando in maniera particolare sulla cultura.