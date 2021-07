In serie D ultima giornata nel girone meridionale, precisamente il raggruppamento I, prevista per domani. Davvero un fatto incredibile e mai verificato in passato. Ad ogni modo, l’Acr Messina di Novelli è ad un passo dall’approdo in Lega Pro. Poi la griglia delle neo promosse sarà completata. In Molise la conta delle squadre di quarta serie dovrebbe portare a tre formazioni: Fc Matese, Vastogirardi e Alto Casertano. Usiamo il condizionale per l’Agnone che sta meditando circa la domanda di ripescaggio anche se pare che l’orientamento piu consolidato sia quello di disputare il torneo di Eccellenza.

Il Vastogirardi ha ringraziato ed espresso gratitudine nei confronti dell’ex ds Marinucci Palermo dopo sei anni vissuti insieme( quattro da calciatore e due da direttore sportivo). Per ora due le caselle vuote, quella del direttore sportivo e quella dell’attaccante di riferimento, Merkaj già da tempo in accordo con l’Entella, società neo retrocessa in Lega pro.