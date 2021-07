L’avvocato Luigi Giardino è stato assolto con formula piena dal tribunale di Larino nel processo a cui è stato sottoposto per aver favorito, secondo l’accusa, un imprenditore di Campomarino accusato a sua volta di lesioni personali gravi a danno di un suo ex dipendente. Il giudice Federico Scioli, dopo un’ora di camera di Consiglio, ha deciso per l’insussistenza del fatto ponendo fine a un’odissea giudiziaria durata 7 anni. Giardino si dice soddisfatto. Il suo avvocato Roberto D’Aloisio procederà a un’azione legale per ottenere il ristoro dei danni subiti e il rimborso delle spese di difesa.