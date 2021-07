Ad Agnone sono state risistemate e ripulite le aree pic-nic immerse nel verde nei pressi della Fonte Minaldo e della Fonte Griciappa.

A comunicarlo è stato il Municipio in una nota: “Le aree pic-nic nei pressi della fonte ‘Griciappa’ in Contrada Montagna e della fonte ‘Minaldo’ nella frazione di Villacanale sono state completamente risistemate e ripulite in vista dell’arrivo dei turisti durante l’estate e per tutti i cittadini che vorranno usufruirne.

Contestualmente, grazie alla disponibilità della Provincia di Isernia, è stata installata una nuova segnaletica per i due punti di interesse che promuove il rispetto della natura e la salvaguardia dell’ambiente.