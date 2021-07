Importanti novità in arrivo per la viabilità dell’area del cratere del sisma dell’ottobre 2002. Ad annunciarle il presidente della Provincia di Campobasso Roberti. Si tratta di interventi che risolveranno molti problemi al traffico veicolare messo a dura prova. Il cantiere di un ulteriore tratto del collegamento tra la S.S. 647 F.V. Biferno e la S.S. 87, di circa chilometri compreso tra il bivio di Provvidenti e la Stazione FF.SS. di Bonefro, sta progredendo velocemente: sono state realizzate le principali lavorazioni, tra cui le pavimentazioni e, a breve, sarà completato e aperto al traffico; l’opera è finanziata con fondi regionali ammontanti a 1 milione di euro. Approvato il progetto esecutivo e indetta la gara d’appalto per la messa in sicurezza della S.P. 159, nel tratto che va dalla Stazione FF.SS. di Bonefro e la Z.I. di Bonefro, che comprende il “Viadotto Bovara” interessato da un grave dissesto; l’opera è finanziata con fondi regionali FSC 2014/2020, per l’ammontare di 2 milioni 350mila euro. Si tratta di lavori che migliorano la percorribilità di importanti tratti delle arterie stradali dell’entroterra, che costituiscono alternative alla fondovalle Biferno interessata da cantieri, restringimenti di carreggiata e da semafori.