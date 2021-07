Parte oggi in Molise, come nel resto del Paese, la raccolta delle firme legate al referendum Eutanasia legale. Una iniziativa del comitato promotore, di cui fa parte Mina Welby e che prevede la raccolta di almeno 500 mila firme da presentare entro il 30 settembre alla Corte di Cassazione. In mattinata, davanti al Municipio, c’è stata la conferenza stampa del comitato promotore, con il referente regionale Fallica, che ha invitato i cittadini, i comitati, le associazioni, a mobilitarsi affinché l’obiettivo venga centrato. Banchetti saranno allestiti nelle principali piazze della regione, in modo da consentire la più ampia partecipazione possibile da parte di chi vuole sostenere una battaglia di civiltà e libertà.Una battaglia trasversale, che non ha colore politico ma che si rivolge alle coscienze di tutti noi.