Notte di fuoco a Campomarino Lido, nei pressi della statale 16, dove si è sviluppato un grosso incendio che ha tenuto impegnati per oltre due ore i Vigili del Fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano. A prendere fuoco sterpaglie e cannucce, le alte fiamme poi, alimentate dal forte vento caldo, hanno raggiunto la strada e la ferrovia, che è stato necessario chiudere. Per oltre un’ora è stata interrotta la circolazione dei treni, per consentire l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche carabinieri e personale dell’Anas per regolamentare la viabilità sulla statale.