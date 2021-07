Due denunce, la segnalazione all’autorità sanitaria di tre pescherie e la chiusura , per gravi carenze igieniche, di un deposito d di alimenti e bibite. E’ il bilancio dei controlli eseguiti dal Nas di Campobasso a largo raggio, sull’intero territorio regionale. Il deposito chiuso si trova nell’area venafrana mentre in quella trignina è stato denunciato per frode in commercio il titolare di una pescheria che vendeva pesce scongelato spacciandolo per fresco. Infine, nella zona del Matese i militari del Nas hanno denunciato un commerciante ambulante di prodotti ittici per truffa e violazione della legge sul reddito di cittadinanza per aver percepito il sussidio pur non avendone diritto.