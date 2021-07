In Lega Pro sono giorni concitati per le iscrizioni alla nuova stagione. L’iter che dovrà poi condurre ad una divisione delle sessanta squadre in tre gironi da venti, secondo il confermato criterio orizzontale, prevede l’analisi della conformità delle carte da parte della covisoc, organo amministrativo contabile della Lega pro deputato a verificare la regolarità dei versamenti effettuati e delle relative fidejussioni a corredo. Nella giornata dell’otto luglio la covisoc comunicherà l’esito delle istruttorie, mentre il 13 luglio potranno essere presentati i documenti validi per ricorrere avverso eventuali esclusioni dal torneo per qualsiasi motivo. Il consiglio federale del 15 luglio si occuperà di definire quali saranno gli organici per la stagione 2021/2022. Nel caso in cui si dovessero riscontrare delle bocciature anche rispetto ai ricorsi, allora si potrebbe procedere ai ripescaggi con cui integrare eventuali posti lasciati scoperti. Entro due settimane al massimo, quindi, conosceremo con esattezza le sessanta squadre che andranno a comporre la serie C e la relativa ripartizione in tre gironi secondo il criterio geografico orizzontale.

Situazione drammatica a Gozzano, la società che ha vinto il girone A, di serie D, è destinata a non iscriversi per gli elevati costi di gestione derivanti dal passaggio nei professionisti. Situazione complessa ma in via di risoluzione a Fiorenzuola, squadra vincitrice del girone D, mentre come detto a più riprese è praticamente out la Casertana. A questo punto si da il via al toto ripescaggi. Criteri classici, risultati sportivi che si mischiano ai bacini d’utenza con un occhio alla storia passata dei club. Tra le retrocesse in pole position c’è il Fano, speranze anche per l’Arezzo. Per il posto attualmente vacante dalla D, quello del Gozzano, la graduatoria stilata dalla Lega Nazionale Dilettanti vede al primo posto l’Aglianese, secondo il Picerno che però non può essere ripescato a causa dell’illecito sportivo di un anno fa. Al terzo posto una delle due società di Messina, ieri pomeriggio si è giocata la penultima giornata ed entrambe sia l’Acr che l’Fc hanno portato a casa il successo. Domenica ultima di campionato, con l’Acr Messina che in caso di successo contro il già salvo Città Sant’Agata festeggerà il passaggio in Lega Pro, relegando al secondo posto in campionato e al terzo dei possibili ripescaggi l’Fc Messina. Attenzione al Latina quarto in graduatoria che potrebbe rientrare nel lotto delle papabili.