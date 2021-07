L’evento organizzato dalla Galleria Spazio Arte Petrecca in collaborazione con l’Associazione SM’ART – l’arte sm! e Officine Cromatiche – Fotoamatori Isernia e a cura di Carmen D’Antonino, con il patrocinio del Comune di Isernia e la Regione Molise, è giunto al termine.

Sono stati venti gli artisti che si sono qualificati alla fase finale:

Eleonora Bona

Marisa Pia Boscia

Francesca Brivio

Barbara Cappello

Angelo Carmisciano

Umberto Carotenuto

Giuseppina Caserta

Giancarlo Civerra

Roberto Franchitti

Francesco Laura

Keziat Terracciano

Manuel Malatesta

Erika Marchi

Ettore Marinelli

Maya Pacifico

Leonardo Pappone

Elisa Rossoni

Monica Sarandrea

Tina Sgrò

Michele Stagni

Nelle due settimane trascorse con la mostra delle opere dedicate al Sommo Poeta, si sono avvicendati molti visitatori che hanno fatto registrare un considerevole numero di ingressi. Questo rende soddisfatti e orgogliosi gli organizzatori che hanno visto gli spettatori riappropriarsi di una passione fondamentale che, per cause a tutti note, era stata accantonata. Sulla scia di questo nuovo entusiasmo, lo staff intero invita a partecipare alla chiusura dell’evento, prevista il giorno 2 luglio, alle ore 18, negli spazi della galleria in Corso Marcelli 180 in Isernia.

Le opere sono state scelte e premiate dei membri di un’autorevole e qualificata giuria:

– Cecilia Paolini, storica d’arte e docente presso galleria Art Gap

– Roberta Melasecca, architetto, curatrice e editrice

– Gian Ruggero Manzoni, artista e docente universitario

– Federica Fabrizi, storica, critica e CTU del Tribunale di Roma

– Gioia Cativa, storica e critica d’arte

– Francesco Mutti, critico d’arte

– Roberto Sottile, critico d’arte

L’esito è il seguente:

1° CLASSIFICATO: Tina SGRÒ – vince un’esposizione personale nello Spazio Arte Petrecca e una recensione critica.

2° CLASSIFICATO: Elisa ROSSONI

3° CLASSIFICATO: Manuel MALATESTA

Il secondo e il terzo classificato riceveranno una recensione critica da due componenti della giuria.

FINISSAGE E PREMIAZIONE

2 luglio 2021 ore 18.00 │Galleria Spazio Arte Petrecca │Corso Marcelli 180 Isernia

Info Galleria

351 70 82 913 | info@artepetrecca.com | www.artepetrecca.com

Direttore artistico: Gennaro Petrecca

Supporto tecnico: Antonio Pallotta

Main sponsor: Gruppo Alexa, Campi Valerio, Smaltimenti Sud

Media Partner: Isnews, Primo Piano Molise, Officina dei Giornalisti, Il Quotidiano del Molise, Molisenetwork, About Art