Dopo settimane si registra una nuova vittima da Covid. Si tratta di una donna di 85 anni di Montenero di Bisaccia, che era ricoverata in Malattie infettive del Cardarelli. E’ l’unica brutta notizia che arriva dall’ultimo bollettino Asrem, perché non si sono registrati nuovi positivi dai 396 tamponi processati,né nuovi ricoveri. In compenso ci sono anche 4 guariti, di cui 3 a Campobasso. Gli attualmente positivi sono 65, i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 3 mentre le vittime, dall’inizio della pandemia sono 492. sono 13.163, in totale, i guariti.