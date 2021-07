Il Forum per la sanità pubblica di qualità torna alla carica sul tema della carenza di personale medico. Al via la raccolta firme per la petizione popolare indirizzata al premier Draghi con la quale si chiede l’intervento di Emergency in Molise. Una carenza cronica come ricorda il primario del Pronto Soccorso di Isernia, Lucio Pastore, e componente del Forum.

Sempre in tema di personale, Pastore interviene a favore degli operatori socio sanitari contrattualizzati a partita Iva. Un errore fare a meno di loro – dice.

La petizione lanciata dal Forum può essere firmata sulla piattaforma online change.org e nei banchetti che verranno approntati nei principali centri della regione.