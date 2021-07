Share on Twitter

L’Amministrazione comunale di Carovilli si è attivata per ripulire e attrezzare un campo da calcetto immerso nella natura per favorire la socializzazione e il divertimento dei ragazzi per l’estate.

Il Municipio, infatti, ha comunicato che, tramite la sinergia con la Congrega di Sant’Antonio, lo spazio di gioco è stato reso fruibile per tutti gli appassionati di calcio: “Come Comune abbiamo chiesto alla Congrega di Sant’Antonio, proprietaria del terreno, di far sfalciare l’erba e poi abbiamo sistemato il campo con le porte e messo le reti, aiutati dai papà dei bambini che vedete qui giocare nello storico spazio del nostro paese dedicato al calcio. Quando si lavora in sinergia arrivano sempre le migliori soluzioni“.