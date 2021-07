Il Campobasso domani perfezionerà l’iscrizione al campionato di Lega Pro. La proprietà ha preparato tutti gli incartamenti e le spettanze previste, dall’organo di terza serie, per la partecipazione al prossimo campionato, che ricordiamo scatterà domenica 29 agosto. Non solo, a seguire, nei giorni successivi, la proprietà provvederà ad un aumento di capitale anche in virtù del passaggio ad Srl imposto per il salto di categoria. La risposta concreta della società alla componente americana e alle polemiche di questi giorni è l’iscrizione in Lega Pro a cui seguirà l’allestimento della squadra e le conferme ufficiali. I soci di minoranza, Rizzetta e Cirrincione proseguono nella loro opera di rivalsa mediatica. Gli americani, detentori dell’11% delle quote con una crescita programmata sino al 15%, dopo il comunicato stampa della North Sixth Group sono usciti su testate nazionali come il Corriere dello Sport e la Repubblica. Articoli netti e decisi, dove il Campobasso Calcio non ha certamente fatto una bella figura a livello nazionale. Da un lato dobbiamo ammettere il peso mediatico degli americani, pubblicare su testate del genere non è sicuramente semplice, dall’altro dobbiamo evincere che effettivamente si è creata una tensione non di poco conto in seno alla società.

Con insistenza, Rizzetta ha deciso di intraprendere una vera e propria battaglia con Gesue, una battaglia più mediatica che a livello societario. Che sia 11 o 15 percento il peso specifico degli americani all’interno del Campobasso Calcio non è così forte. I panni sporchi si lavano in casa, una buona prassi che purtroppo si è persa un po’ in tutti i contesti. D’altronde i soci americani si occupano di comunicazione e hanno sfruttato al massimo tutte le armi in loro possesso. Ma la domanda che ci siamo posti tutti è: perché si è arrivati ad uno scontro del genere? Questo ovviamente non lo sappiamo, possiamo solo fare delle ipotesi credibili, soprattutto se dall’altra parte non ci sono state comunicazioni ufficiali. La risposta di Gesuè e del suo staff sarà quella dei fatti, ovvero l’iscrizione al prossimo campionato e l’allestimento della squadra per la prossima stagione. Questa è senza dubbio la pietra miliare che scava un fosso tra le dichiarazioni di Rizzetta e il silenzio di Gesuè. Certo leggere su quotidiani nazionali frasi come: “debiti nascosti, stipendi gestiti in modo non chiaro, soldi dissolti nel nulla” oppure “si profila un intrigo internazionale” non ha fatto bene al Campobasso sotto tutti i punti di vista. Per questi motivi, auspichiamo una replica decisa da parte di Gesue anche in un secondo momento per tutelare l’immagine del Campobasso.