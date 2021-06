Prorogate le iscrizioni al 5^Slalom San Nicola Memorial Gianmarco Di Vico. I driver avranno tempo fino alle ore 23:59 di domani 1 luglio 2021. Lo slittamento della chiusura delle iscrizioni è stato preso in accordo con ACI Sport Italia, sono stati riscontrati dei disguidi tecnici con modalità di adesione, esclusivamente on-line, da qui la decisiome di concedere qualche altro giorno per inviare la documentazione. Sulla sito web www. Teco-motor.com sono disponibili tutte le informazioni.

Il programma della due giorni porta con se tante novità, tra queste sabato l’Asd Tecno Motor Racing Tean Ufficiali di gara La Casta e il bar D’Amore di San Giuliano del Sannio, sponsor della kermesse, hanno organizzato un aperitivo di benvenuto per i piloti, nel pieno rispetto delle normative vigenti anti-Covid. Un modo per ringraziare in piloti che prenderanno parte alla gara, con un gesto all’insegna della condivisione e della sportività.

Fonte: Ufficio stampo