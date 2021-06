Si è chiuso con un saldo positivo il bilancio della Servizi e ambiente Spa, azienda pubblica controllata dal Comune di Campobasso che, tra le altre attività, svolge in città la racconta dei rifiuti.

Con un saldo di 23mila euro, l’amministrazione di palazzo San Giorgio ha approvato l’atto contabile.

L’approvazione del bilancio – ha dichiarato l’amministratore unico Stefania Tomaro – attesta una stabilità aziendale, consolidata nel secondo semestre 2020 ed implementata con l’adozione di atti di programmazione di breve e medio termine.

Ora l’obiettivo primario, dicono dalla Sea, è garantire che gli interventi previsti nel Piano industriale redatto nel 2016, consolidati in parte nel triennio 2017/2019, vengano completati e messi a regime, in conformità alle disposizioni normative ora in vigore.

È arrivato il momento – ha annunciato la Tomaro – di investire per completare la raccolta differenziata su tutto il territorio, intervenire sulla gestione operativa per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e trasparenza”.

Intanto, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione firmata dai consiglieri Pd, Chierchia, Battista e Trivisonno per l’inserimento della clausola sociale per mantenere i posti di lavoro.

Le clausole sociali – ha dichiarato Gravina nel suo intervento – sono già una realtà che a Campobasso vengono applicate nell’interesse di lavoratori e cittadini. Il sindaco ha ricordato che le clausole sociali, sono già previste per i rinnovi degli appalti dei depuratori, del canile municipale, del trasporto pubblico e di altri appalti.

Su temi che interessano la vita dei lavoratori e delle loro famiglie – ha concluso Gravina – quest’amministrazione ha sempre preferito lavorare senza contrapposizioni e sottolineature di merito politico.”