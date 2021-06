Traguardo importante per la signora Anna Cellulare, che nel suo comune d’origine Sant’Elena Sannita, circondata dall’affetto della sua famiglia e da tutti gli amici, ha festeggiato il secolo di vita.

Parole d’affetto e di stima per la signora Annina, oltre alla benedizione inviatale da papa Francesco, che con la sua perseveranza, la sua vivacità e la sua presenza è stata la mamma di un’intera generazione.

Una vita, quella di Annina, non facile: con 4 figli piccoli da crescere a seguito della perdita del suo adorato marito Niniello, in giovane età, la signora Anna trova la forza e il coraggio di trasferirsi a Roma e di ricominciare la sua vita nella capitale, lavorando dapprima in un negozio di profumi, proprio come i suoi compaesani, e poi aprendo una pizzeria al taglio, realizzando il sogno di una vita.

Ma a 80 anni la decisione di rientrare a Sant’Elena Sannita. E oggi con banda a seguito è felice di essere circondata dall’amore di tutti, svelando anche il segreto della sua longevità, il lavoro!