Museo del Mare, “Box fish”, un network e una rete tra marineria e ristoratori all’insegna di un marchio di qualità. Il Flag Molise Costiero traccia un bilancio delle azioni già realizzate e presenta le nuove iniziative per sostenere la pesca locale

Il Flag Molise Costiero riprende la propria attività e presenta le iniziative già avviate e le attività che saranno portate avanti nei mesi a venire.

L’idea è di creare un marchio che metta insieme tutti gli aderenti per promuovere la filiera locale della pesca. Dopo la pausa forzata dettata dall’andamento del Covid-19 in Comune si è tenuta una conferenza stampa alla presenza del presidente del Flag Molise Vincenzo Ferrazzano, del direttore Cloridano Bellocchio, del vice direttore Domenico Guidotti e di Enrico Miele rappresentante per il Comune di Termoli all’interno del Flag Molise Costiero. Prima di tutto sono stati presentati gli obiettivi già raggiunti ad iniziare dalla realizzazione di un punto degustazione a chilometro zero nella banchina del porto di Termoli attraverso il ristorante “Mare Nostrum”. L’obiettivo in questo caso è stato di rafforzare la competitività delle imprese attraverso lo sviluppo della filiera corta. Il secondo intervento è stato posto in essere per la realizzazione dei “Box fish” per la vendita diretta e la degustazione del pescato locale con l’obiettivo di sviluppare modelli di commercializzazione integrata tra prodotti ittici-turistici ed artigianali.

Altri investimenti sono stati utilizzati per l’ammodernamento di una imbarcazione dedita alle attività di pesca-turismo. L’ultimo investimento invece è stato destinato alla realizzazione del Museo del Mare che troverà ubicazione all’interno del Castello Svevo. Complessivamente, sono stati impiegati 410mila euro di contributi Flag Molise (140mila per Op San Basso, 130mila per i box fisch per i Comuni di Termoli, Petacciato, Campomarino e Montenero di Bisaccia, 40,270mila euro per pesca turismo e infine 100mila euro destinati al Comune di Termoli per la realizzazione del Museo del Mare. Ma il Flag Molise Costiero guarda avanti e tra i nuovi obiettivi da realizzare spiccano lo sviluppo di modelli di commercializzazione integrata tra prodotti ittici turistici ed artigianali con itinerari mirati per la vendita a chilometro zero, le ricette della tradizione, un marchio di certificazione, un portale dedicato e la costituzione di un network tra operatori della pesca e della ristorazione per un totale di 30mila euro.

La seconda azione mirerà a creare itinerari turistici di collegamento tra costa ed aree montane dei Gal Alto Molise e Gal Trigno Castellelce per favorire nuove opportunità di commercio e la creazione di relazioni di interscambio di saperi, buone pratiche e nuove idee attraverso il progetto “Smart-T-Ourit Land” per il quale sono previsti 38,426mila euro. La terza azione interessa invece il progetto “Crisis” teso a migliorare i servizi di prevenzione dei rischi ambientali e la sicurezza dei porti di Molfetta, Durres, Bar e Termoli. In totale sono a disposizione 247mila euro attraverso il contributo Interreg Ipa Cbc – Ita-Alb-Mon. In ultimo, dopo la realizzazione, si procederà all’inaugurazione del Museo del Mare al Castello Svevo.