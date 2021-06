Riceviamo e pubblichiamo la nota dei sindaci di Bojano, Carmine Ruscetta, di Campochiaro, Simona Valente e di San Massimo, Alfonso Leggieri

“Negli ultimi tempi abbiamo avuto la prova tangibile di quanto sia proficuo il dialogo tra i vari livelli istituzionali, finalizzato a risolvere le problematiche della sicurezza stradale sollevate da noi sindaci, a nostra volta sollecitati dai cittadini delle Comunità che rappresentiamo.

La collaborazione tra i Comuni, la Provincia, la Regione e l’ANAS, ha portato a realizzare in poco tempo tre rotatorie lungo la Strada Statale 17, rispettivamente all’altezza dei bivi di San Massimo, di Boiano e di Campochiaro, incroci nevralgici che in passato sono stati teatro di gravi incidenti.

Istituire dei tavoli di confronto per lo sviluppo delle reti stradali e ferroviarie, nel rispetto dei ruoli, può contemperare le esigenze di ciascuno dei Soggetti coinvolti e pianificare le scelte strategiche che si andranno ad adottare, finalizzando l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili alle effettive esigenze e peculiarità del territorio dell’area del Matese.

Pur nella consapevolezza che si tratti solo di primi interventi, non risolutivi della più ampia e complessa problematica dello sviluppo e della sicurezza delle reti stradali e ferroviarie dell’Area, siamo soddisfatti di questo primo risultato e riteniamo che si possa replicare il modello virtuoso di cooperazione che ha consentito di raggiungerlo.

Intanto, esprimiamo un sentito ringraziamento al Presidente TOMA e all’Assessore NIRO della Regione, al Presidente ROBERTI della Provincia, per il determinante contributo alla realizzazione delle opere, nonché alle strutture tecniche di tutti gli enti.

Cogliamo l’occasione per salutare l’ing. Massimiliano CAMPANELLA, Responsabile Area Gestione Rete Molise dell’ANAS, che a breve lascerà il Molise per assumere un nuovo e prestigioso incarico, a lui rivolgiamo un sentito ringraziamento per la dedizione e la professionalità dimostrata e gli auguriamo una lunga e brillante carriera”.