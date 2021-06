Nei giorni scorsi, a preoccupare cittadini e associazioni dell’Alto Molise era la possibilità di uno stop all’accesso dei turisti al servizio dialisi dell’ospedale “San Francesco Caracciolo” di Agnone.

La preoccupazione era suscitata da una carenza di personale interno che non avrebbe permesso lo svolgimento del servizio. Alcune ore fa, però, il Sindaco Daniele Saia ha comunicato in una nota che un’altra infermiera presterà servizio dialisi nel nosocomio, in modo da assicurare una serena estate per tutti i visitatori.

Di seguito, la comunicazione del primo cittadino: “Nelle scorse settimane, alcuni cittadini e associazioni avevano sollevato il problema relativo alla carenza di personale che avrebbe reso inaccessibile ai turisti il servizio di dialisi dell’Ospedale ‘Caracciolo’ di Agnone.