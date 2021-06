Share on Twitter

Share on Facebook

La Pro Loco di Carovilli, tramite una nota social, ha presentato ai cittadini il programma estivo “Sport e Wellness”, incentrato particolarmente sul benessere fisico con attività di vario genere.

Il calendario prevede eventi che possano riempire tutte le settimane estive restanti. Di seguito, il comunicato degli organizzatori: “L’estate è partita e noi vogliamo prepararvi per la prova costume e rimettervi in forma dopo tanti mesi di inattività. Quest’anno ‘Carovilli Sport e Wellness’ vedrà un calendario pieno di attività, alcune che dureranno tutta l’estate accompagnate dai nostri istruttori/collaboratori:

– Corsi di calcio per bambini con il nostro Jacopo Fabrizio;

– Corsi di tennis per grandi e piccini con Francesco Antonucci;

– Corsi di fitness sempre con Jacopo Fabrizio;

– Corsi di yoga (novità di quest’anno e per cui vi chiediamo di comunicarci un eventuale interesse) col Maestro Corrado Zaccaria.

Abbiamo deciso di proporre anche giornate e pacchetti di fitness ad agosto, su prenotazione: – lo ‘Streetworkout in silence’ di Mirco Calabrese, che riscuote sempre tanto successo e che proponiamo in due date, nei centri storici di Carovilli e Castiglione; – ‘La settimana con Lisetta’ assieme ad Annalisa Testa che si dedicherà a risveglio muscolare, power yoga, pilates e fitness anche per mamme in dolce attesa e neo mamme.