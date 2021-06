In serie D i neo promossi dell’Aurora Alto Casertano hanno comunicato la conferma del tecnico artefice della promozione, Danilo De Rosa. Si riparte dal connubio vincente De Rosa – Alessandro Santangelo, quest’ultimo nelle vesti di direttore sportivo. Circa l’Aurora Alto Casertano, circolano alcune indiscrezioni strettamente connesse alla situazione negativa della Casertana in Lega pro: pare che il patron della Casertana, D’Agostino, abbia in animo di spostare le proprie attenzioni proprio sui nei promossi dell’alto casertano. Ad oggi rimangono, lo sottolineiamo, soltanto delle indiscrezioni che vi riferiamo in quanto tali. Pare, altresì, che il movimento non si arresti qui e che il presidente Montaquila dell’Aurora Alto Casertano possa spostare il proprio raggio di azione a Termoli. In questo senso si vocifera di trattative in atto con l’attuale presidente dei giallorossi, Marco Castelluccio. Anche qui solo indiscrezioni tutte da confermare.

Ad Agnone giornata dedicata agli incontri utili per fare il punto della situazione e per approvare il bilancio consuntivo dello scorso campionato. Giornata interlocutoria, ma significativa in alto Molise dove da domani si potrebbe guardare al futuro con un rinnovato ottimismo: pare, infatti, che la lega nazionale dilettanti, quanto ai ripescaggi e visto che i posti vacanti non dovrebbero essere molti quest’anno, sia intenzionata a prediligere le neo retrocesse. Un punto teoricamente a favore dell’Agnonese. Da verificare le reali intenzioni societarie di inoltrare domanda di ripescaggio in quarta serie.