La Lega Pro traccia un primo solco, quello delle squadre che hanno presentato gli incartamenti per l’iscrizione, ieri erano cinquantuno con le mancanze previste delle nove società di serie D promosse fa cui il Campobasso. A proposito di date, eccone alcune ufficiali: squadre di serie C in campo il 13 o 14 agosto per il turno preliminare di Coppa Italia. Stabilite ieri dal consiglio direttivo di Lega Pro le date del campionato: prima giornata il 29 agosto, ultimo turno il 24 aprile 2022. Punto centrale della riunione è stata la verifica delle domande di ammissione in Lega Pro. Il consiglio ha certificato alla Figc che cinquanta domande di iscrizione sono complete, mentre una, quella della Casertana, è priva di fidejussione. Facile che i campani vadano incontro, secondo le tappe stabilite, ad un’esclusione dal torneo.

Il Campobasso confida di farsi trovare pronto anche prima del termine del cinque luglio ormai una data imminente. Dal giorno dell’iscrizione via anche ad altre ufficialità cominciando dai tecnici passando per i giocatori anche se grosse novità non se ne prevedono: saranno quelle dei nuovi innesti che la proprietà vuole giovani e mirati in ogni reparto. Potrebbero essere cinque o sei le pedine nuove a disposizione di Cudini. Da valutare la posizione di chi potrebbe lasciare il capoluogo: secondo indiscrezioni abbastanza insistenti Esposito e Bontà interesserebbero al Pineto intenzionato a tentare il salto di categoria il prossimo anno. Mentre la Vis Pesaro avrebbe messo gli occhi addosso al giovane e valido centrocampista Tenkorang. Di base c’è che la società vorrebbe trattenere gran parte degli elementi che hanno riportato il Campobasso in alto. Trattenerli tutti potrebbe essere cosa non fattibile. Ottenute tutte le liberatorie dai giocatori, condizione necessaria per mettere il punto con la stagione precedente.

Pare si stia ancora lavorando a quella di Sforzini, quest’anno mai entrato realmente nei ranghi rossoblu. Non si registrano novità a livello societario: nonostante il rumore provocato nei giorni scorsi da alcune dichiarazioni di altri soci rossoblu. Pare che questi ultimi ad oggi siano regolarmente detentori di quote di minoranza del Campobasso.