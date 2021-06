Anche il Foro di Larino ha la sua scuola di formazione. E’ stata istituita infatti la Scuola Forense Frentana che sarà un luogo di discussione, di confronto, di studio, aperto a tutti gli iscritti e non solo. In un periodo come quello della pandemia in cui la formazione professionale non si è fermata ed è stata caratterizzata dall’organizzaizone di numerosi eventi, la nascita della scuola rappresenta un nuovo inizio per il consiglio dell’ordine guidato dal presidente Oreste Campopiano, che guarda di buon occhio all’interesse che finalmente c’è da parte dell’attuale Governo e del Ministro Marta Cartabia per una riforma della giustizia.

La Scuola lavorerà in collegamento con Università, altre scuole forensi, associazioni e fondazioni, e avrà il supporto di tutto il direttivo dell’attuale consiglio dell’ordine. Tante le iniziative in campo, come illustrato dalla delegata alla formazione e direttore della scuola l’avvocato Micaela Bruno: “Saranno organizzati corsi di formazione per l’accesso alla profesisone di avvocato, corsi per l’iscrizione all’elenco dei difensori d’ufficio, attività di formaizone per avvocati e praticanti”.