Share on Twitter

Share on Facebook

Covid, il contagio sembra essersi arrestato in Molise. Lo confermano i dati dell’ultimo bollettino Asrem, in linea con quelli degli ultimi giorni che tracciano un quadro della situazione favorevole. Sono infatti due i nuovi casi di positività, uno a Isernia, l’altro a Montenero di Bisaccia, emersi dai 524 tamponi processati, con il tasso di positività dello 0,38%. Sono sei i guariti, mentre dal Cardarelli sono stati dimessi 4 pazienti, dove i ricoverati restano 4. Gli attualmente positivi sono 81 mentre i guariti sono 13.147. Non ci sono nuovi ricoveri, né vittime, il cui numero resta fermo a 491.