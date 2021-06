Al via le domande per una borsa di studio da 3 mila euro istituita dalla Diocesi di Trivento e Progetto Policoro. Nell’ambito del Progetto Policoro della Conferenza Episcopale Italiana, l’Istituto nazionale per l’educazione e la promozione cooperativa, in collaborazione con la Diocesi di Trivento, ha istituito delle borse di studio per l’anno 2022, ciascuna del valore di euro 3.120,00, per la formazione di Animatori di Comunità, individuati dalle Diocesi che aderiscono al Progetto. Il Progetto Policoro è un progetto organico della Chiesa italiana che tenta di dare una risposta concreta al problema della disoccupazione in Italia. Policoro, città in Provincia di Matera, è il luogo dove si svolse il primo incontro il 14 dicembre del 1995. Attraverso il Progetto, si vuole affrontare il problema della disoccupazione giovanile, attivando iniziative di formazione a una nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità. La borsa di studio è finalizzata a sostenere la formazione in materia di lavoro, imprenditorialità giovanile e animazione territoriale. Ciascuna Diocesi può selezionare un solo candidato. La formazione ha durata annuale per un totale di 600 ore e si articolerà in quattro fasi secondo un calendario che sarà comunicato in corso di svolgimento del Progetto. Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo diocesi.trivento@progettopolicoro.it entro e non oltre il 15 luglio 2021.