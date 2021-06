Da oggi ad Agnone è attivo un nuovo servizio di raccolta differenziata. Infatti, l’Amministrazione comunale ha installato una casetta per la differenziazione di rifiuti di alluminio, in PET e contenitori di plastica utilizzati per i detersivi.

“Dopo aver inserito la propria tessera sanitaria, è possibile conferire nella struttura rifiuti di alluminio, in PET e contenitori di plastica usati per i detersivi. – spiegano dal Municipio – In seguito al conferimento, è possibile richiedere la stampa di uno scontrino di accumulo punti che permetterà, a seguito di un accordo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni, di ottenere sconti per gli acquisti effettuati nella vicina casetta dell’acqua.

L’installazione è stata effettuata nell’ottica del rispetto dell’ambiente e della promozione di una cultura basata sulla raccolta differenziata in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.“

Sul suo profilo social, inoltre, il Sindaco Daniele Saia ha pubblicato un video per illustrare il funzionamento della casetta e per esortare i cittadini ad usufruirne.