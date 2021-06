La temuta variante Delta ha fatto la sua comparsa anche in Molise con un focolaio localizzato a Campobasso.

L’ultima metamorfosi del Covid 19 genera preoccupazione per la sua capacità di diffusione, una progressione che in alcuni paesi ha di gran lunga già superato la forma inglese del virus. Anche in Italia si registrano dati in crescita su questo versante, un fattore tuttavia prevedibile, tipico dei virus, come dice la dottoressa Alessandra Prozzo, medico infettivologo presso il reparto di malattie infettive dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso.

Tema dirimente, anche in questo caso come nelle precedenti varianti, è quello delle vaccinazioni. La doppia dose – dice sempre la dottoressa Prozzo – immunizza anche dalla variante Delta.

Insieme al vaccino, come raccomanda la comunità medico – scientifica internazionale, è fondamentale il rispetto delle regole di base: distanziamento sociale, uso delle mascherine e lavaggio frequente delle mani.