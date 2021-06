Sviluppo sostenibile, rapporto tra uomo e pianeta nel terzo millennio, etica, politica ed economia per la cura della “casa comune”: se n’è discusso a San Martino in Pensilis durante un incontro organizzato dall’Amministrazione comunale in piazza D’Adderio e a cui ha partecipato anche il goverantore Donato Toma, che ha fatto il punto sulle azioni messe in campo dalla Regione Molise in materia di sviluppo sostenibile: con la costituzione di una cabina di regia e la creazione di un sito web dedicato ai quali si affianca il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile. Sulle energie rinnovabili Toma ha poi annunciato l’avvio della mappatura dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti, che da tempo viene chiesta e su cui il Molise è ancora carente.

All’incontro ha partecipato anche monsignor Leo Boccardi, nunzio apostolico in Giappone, Giorgio Arcolesse vicepresidente Legambiente Molise, Renato Bogoni consulente aziendale, il presidente della Fondazione San Leo Giuseppe Carriero e il sindaco di San Martino Gianni Di Matteo.