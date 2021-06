Le percenutali sulla raccolta differenziata premiano la città di Termoli e hanno permesso al Comune di rientrare per la prima volta tra i più ricloni d’Italia. Nei primi 5 mesi del 2021 si è raggiunta una media del 73 per cento di raccolta, un risultato che ha soddisfatto tutti, il Comune e la società che si occupa del servizio, la Rieco Sud. C’è però un rovescio della medaglia, con un fenomeno che si cerca di combattere quotidianamente sul territorio impigando sempre più risorse, e cioè l’bbandono dei rifiuti. Negli ultimi mesi oltre 150 discariche sono state bonificate sul territorio, ma c’è la cattiva abitudine ancora per alcuni cittadini di non recarsi all’ecocentro per smaltire gli ingombranti. Negli ultimi tempi molti responsabili degli abbandoni sono stati individutati e multati e in più di un’occasione obbligati al ripristino dello stato dei luoghi.

La Rieco nelle prossime settimane avvierà una campagna di sensibilizzazione sulla popolazione, con una serie di inziative che riugarderanno sopratttuto le fasce più giovani della popolazione. Ripartirà anche il progetto ‘Quartiere Pulito 2021’. Ogni sabato del mese di luglio nei quartieri periferici della città verrà sistemato un cointanier per gli imngombranti e verrà predisposta una pulizia straordinaria della zona.