Si rinnova la tradizione anche quest’anno a Isernia per la Fiera del 28 e 29 giugno in onore dei Santi Pietro e Paolo, seppur con le dovute restrizioni per il contrasto alla pandemia. Per questa edizione della Fiera delle Cipolle, tra le fiere più antiche del Molise, il Comune ha deciso di mantenere l’esposizione e la vendita della rinomata cipolla bianca ad opera dei coltivatori locali. A tal fine, sono stati organizzati due distinti mercatini: uno in piazza Michelangelo, attivo fino alla serata di oggi; l’altro in piazza X Settembre, attivo domani 29 giugno, dalle 8 alle 14.

Presenti all’appuntamento con la Fiera delle Cipolle anche la Cooperativa lai con tutti i suoi ragazzi, impegnati nei giorni scorsi con la raccolta del bulbo bianco, e oggi al completo per invitare tutti ad assaggiare la cipolla bianca di Isernia.

Questa sera, alle ore 18:30, nel Chiostro del Comune di Isernia, si terrà il convegno dal titolo «La cipolla bianca di Isernia nel corso dei secoli – Radicati nel passato con uno sguardo al futuro».

L’incontro culturale potrà essere seguito in diretta su FB, alla pagina “Cipolla bianca di Isernia”.