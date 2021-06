Il Molise sempre più libero dal Covid. Lo conferma anche l’ultimo bollettino Asrem che non riporta alcun nuovo positivo, nessuna vittima e nessun nuovo ricovero ma tre guariti a Campobasso. I tamponi processati sono 321 da cui, appunto, non sono emersi casi di positività. Gli attualmente positivi sono 81, i pazienti ancora ricoverati in Malattie infettive sono 8 mentre i guariti, dall’inizio della pandemia sono 13.141. Le persone che hanno perso la vita a causa del Covid sono in totale 491.