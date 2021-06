Sono arrivati due ori e due argenti ai campionati italiani di Riccione per la squadra master della società del presidente Massimo Tucci. Sul gradino più alto del podio è salito Alessandro Fioralba che ha vinto i 100 stile in 58”64 e i 50 in 26”08 fornendo delle ottime prestazioni. Le medaglie d’argento sono invece finite al collo di Marzia La Vecchia, seconda nei 100 rana con 38”83 e nei 200 stile con 2’34”12. Nella rassegna tricolore si è messo in evidenza anche Davide Tavaniello nei 50 rana con il crono di 39”31 e nei 100 rana chiusi in 1’35”44. In entrambe le gare il portacolori della società campobassana ha fatto registrare i suoi personal best. E’ stata una trasferta positiva che ha messo in evidenza le qualità degli atleti biancorossi pronti a confermarsi anche nelle prossime uscite. Una squadra composta da elementi di grande esperienza che hanno dimostrato di potersi togliere ancora tante soddisfazioni.

Fonte. Ufficio stampa