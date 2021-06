Durante la notte tra il 28 giugno e il 29 giugno verranno svolti interventi di bonifica ambientale in vari Comuni dell’Alto Molise. La disinfestazione adulticida verrà effettuata con prodotti presidi medico chirurgici.

I centri altomolisani che hanno comunicato l’effettuazione dell’intervento notturno sono quelli di Agnone, Sant’Angelo del Pesco e Belmonte del Sannio. Le misure da rispettare saranno le stesse per tutti i cittadini: tenere chiuse porte e finestre, non sostare all’aperto, portare in casa oggetti di uso quotidiano che potrebbero assorbire il prodotto diffuso durante la bonifica, far entrare in casa animali domestici, non stendere indumenti all’aperto, lavare accuratamente i prodotti del proprio orto prima di mangiarli ed evitare di parcheggiare i propri mezzi in modo non consono per agevolare il passaggio delle vetture di bonifica.

La disinfestazione ha suscitato preoccupazione in alcuni apicoltori preoccupati per le loro api in quanto potrebbero entrare in contatto con il prodotto diffuso durante le operazioni.